登入
登入
选择语言
27:49
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ٤٩
قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٤٩

٤٩

他们说：你们指真主互相盟誓吧！他们说：我们必在夜间谋害他，和他的信徒。然后，我们必对他的主说：'他的信徒遇害的时候，我们没有在场，我们确是诚实的人。
经注
课程
反思