登入
登入
选择语言
38:33
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣

٣٣

他说：你们将它们赶回来罢！他就著手抚摩那些马的腿部和颈部。
经注
课程
反思