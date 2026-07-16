登入
登入
选择语言
6:26
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦

٢٦

他们禁止别人信仰他，而自己也远离他；他们只是在毁灭自己，却不自觉。
经注
课程
反思