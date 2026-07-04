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20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣

٧٣

我们确已信仰我们的主，以便他赦免我们的过失，和在你的强迫下我们表演魔术的罪行。真主（的赏赐）是更好的，（他的刑罚）是更久的。
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