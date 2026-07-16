登入
登入
选择语言
20:65
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ٦٥
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥

٦٥

他们说：穆萨啊！是你先抛你的家伙呢？还是我们先抛呢？
经注
课程
反思