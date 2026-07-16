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20:52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٥٢
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍۢ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ٥٢

٥٢

他说：关于他们的知识，在我的主那里记录在一本书中。我的主，既不错误，又不疏忽。
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