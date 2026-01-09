Lợi ích của việc sử dụng tính năng Ghi chú
Tính năng Ghi chú trên Quran.com là một cách hữu ích để giúp bạn gắn kết sâu sắc hơn với Kinh Qur'an. Cho dù bạn đang học tập, suy ngẫm, hay đơn giản chỉ muốn hiểu rõ hơn thông điệp, việc ghi chú có thể giúp bạn kết nối sâu sắc hơn với các câu kinh và ghi nhớ những hiểu biết mà nếu không sẽ bị lãng quên.
Tính năng ghi chú có sẵn bên cạnh mỗi câu kinh
Khi bạn lưu ghi chú cho một câu thơ, biểu tượng ghi chú sẽ chuyển sang màu xanh lam, giúp bạn dễ dàng nhận biết những câu kinh mà bạn đã ghi chú trước đó trong những lần đọc sau.
Việc ghi chép cho phép bạn ghi lại hành trình cá nhân của mình với Kinh Qur'an. Hãy ghi lại những suy nghĩ, câu hỏi và những khoảnh khắc giác ngộ trong quá trình học tập. Theo thời gian, những ghi chép này sẽ trở thành một tư liệu quý giá về sự phát triển tâm linh và sự hiểu biết sâu sắc hơn của bạn.
Ví dụ về ghi chú:
Bạn đã bao giờ rời khỏi lớp học hay bài giảng và quên hết những ghi chú mình đã viết ở đâu đó trong sổ tay, ứng dụng ghi chú hoặc tài liệu chưa? Hãy tưởng tượng bạn có thể dễ dàng truy cập mọi ghi chú mình đã viết về một câu kinh ở cấp độ từng câu bất cứ khi nào bạn đọc lại câu kinh đó.
Chỉ cần tạo một tài khoản đăng nhập miễn phí để bắt đầu.
Dù bạn đang chủ động ghi nhớ hay ôn tập những gì đã học, ghi chú đều có thể là một công cụ hỗ trợ ghi nhớ hiệu quả.
Trong khi các ghi chú trên Quran.com được lưu trữ riêng tư, bạn cũng có tùy chọn chia sẻ công khai những suy ngẫm đã chọn trên QuranReflect.com. Đây là một nền tảng cộng đồng phi lợi nhuận được thiết kế để khuyến khích sự tương tác sâu sắc với Kinh Qur'an - không phải thông qua tafsir học thuật (chỉ dành cho các học giả đủ điều kiện), mà thông qua những suy ngẫm cá nhân chân thành được xem xét và hướng dẫn bởi một nhóm kiểm duyệt có trình độ.
Allah mời gọi tất cả tín đồ, không chỉ các học giả, tham gia vào tadabbur (sự suy ngẫm, học tập):
Đây là một Kinh Sách (Qur'an) đầy phúc đức mà TA đã ban xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm về những Câu của Nó và để cho những người thông hiểu ghi nhớ. (Surah Sad 38:29)
Dưới đây là một số ví dụ về câu hỏi tự suy ngẫm cá nhân mà bạn có thể sử dụng:
Những hiểu biết sâu sắc hơn:
Khi được chia sẻ, những suy ngẫm của bạn có thể gây được tiếng vang sâu sắc với người khác và nuôi dưỡng một cộng đồng phát triển dựa trên Kinh Qur'an. Tìm hiểu thêm tại QuranReflect.com/faq và khám phá Năm Góc Nhìn để làm phong phú thêm những suy ngẫm của bạn.
Kinh Qur'an là người bạn đồng hành suốt đời, và việc sử dụng tính năng Ghi chú có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ ý nghĩa và tương tác với Kinh Qur'an. Hãy sử dụng nó để ghi lại những suy ngẫm, đánh dấu những thử thách, lưu giữ những hiểu biết và nhiều hơn nữa. Theo thời gian, nó sẽ trở thành một nhật ký cá nhân về nỗ lực, sự chân thành và sự trưởng thành của bạn với Kinh sách của Allah, Insha'Allah.
Chúng tôi mời bạn thử thách bản thân bằng cách kết nối với Kinh Qur'an mỗi ngày - dù chỉ là một câu - và dành chút thời gian để suy ngẫm và viết một vài dòng. Hãy để hành động nhỏ bé, đều đặn này trở thành phương tiện để bạn gắn bó sâu sắc hơn với Kinh sách của Allah, từng câu một.
Nguyện xin Allah làm cho Kinh Qur'an trở thành ánh sáng soi rọi lồng ngực bạn, mùa xuân tươi mát trong trái tim bạn, xua tan nỗi buồn và giải thoát khỏi khổ đau của bạn. Ameen.