Một cách thức chất lượng cao hơn, có thể tùy chỉnh để đưa các câu kinh Qur'an vào nội dung của bạn.
Tạo một đoạn mã nhúng mà bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh, với Hiển thị tiếng Ả Rập chính xác, tích hợp chức năng đọc thuộc lòng. và hơn thế nữa, để người đọc có thể vừa nghe vừa tương tác với câu thơ.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=vi"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>