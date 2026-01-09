Kinh Qur'an trong một năm

Một lịch trình được thiết kế chu đáo giúp bạn dễ dàng đọc và hiểu toàn bộ Kinh Qur'an từ tháng Ramadan này đến tháng Ramadan tiếp theo, với tốc độ ổn định và dễ quản lý.

Hãy tham gia nhóm Whatsapp của chúng tôi.WhatsApp
Hãy tham gia nhóm Telegram của chúng tôiTelegram
Rajab 20 1447
Tuần
41

Đọc những câu kinh của tuần này

Tài liệu bổ sung

Những nguồn tài liệu bổ sung này sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về những câu Kinh Thánh mà bạn đã đọc.

Đây là một buổi thảo luận nhóm nhẹ nhàng giúp bạn nắm bắt bối cảnh của bài đọc mỗi tuần.

Xem tập 41

Hãy thảo luận với những người khác về các câu Kinh Thánh mà bạn đã đọc trong tuần này.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

Tiến trình của tôi

Bạn có thể thoải mái quay lại và hoàn thành những tuần mà bạn đã bỏ lỡ!

Shawwal

Tuần
1
2
3
4
5

Dhu al-Qi'dah

Tuần
6
7
8
9

Dhu al-Hijjah

Tuần
10
11
12
13

Muharram

Tuần
14
15
16
17

Safar

Tuần
18
19
20
21

Rabi' al-Awwal

Tuần
22
23
24
25
26

Rabi' al-Thani

Tuần
27
28
29
30

Jumada al-Awwal

Tuần
31
32
33
34

Jumada al-Thani

Tuần
35
36
37
38

Rajab

Tuần
39
40
41
42
43

Sha'ban

Tuần
44
45
46

Ramadan

Hết lịch
Hoàn thành

Câu hỏi thường gặp

"Đọc Kinh Qur'an trong một năm" là gì?
Chương trình hoạt động như thế nào?
Tôi có cần biết đọc tiếng Ả Rập để tham gia không?
Tôi có thể tìm thấy các bài đọc được giao hàng tuần ở đâu?
Tôi có thể nhận được lời nhắc về bài đọc hàng tuần bằng cách nào?
Tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm đọc của mình như thế nào?
Bạn cung cấp thêm những tài nguyên gì?
Nếu tôi bị tụt lại phía sau hoặc tham gia muộn thì sao?
Tôi có thể tận dụng tối đa hành trình này như thế nào?
Sau này sẽ có thêm các lựa chọn học chuyên sâu hơn không?
Cái này miễn phí à? Tôi có thể chia sẻ không?