Kinh Qur'an trong một năm

Một lịch trình được thiết kế chu đáo giúp bạn dễ dàng đọc và hiểu toàn bộ Kinh Qur'an từ tháng Ramadan này đến tháng Ramadan tiếp theo, với tốc độ ổn định và dễ quản lý.