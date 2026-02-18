Đăng nhập
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢

٩٢

Có lời bảo họ: “Đâu là những thứ mà các ngươi đã tôn thờ”
