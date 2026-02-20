Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦

٢٦

Nhưng khi nhìn thấy khu vườn, họ nói: “Chắc chắn chúng ta đã đi lạc đường rồi.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
Notes placeholders