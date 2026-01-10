فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ﴾ حَقّ اللَّه ﴿وَٱتَّقَىٰ ٥﴾ اللَّه