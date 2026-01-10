ان سعيكم لشتى ٤
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤
﴿إِنَّ سَعۡیَكُمۡ﴾ عَمَلكُمْ ﴿لَشَتَّىٰ ٤﴾ مُخْتَلِف فَعَامِل لِلْجَنَّةِ بِالطَّاعَةِ وَعَامِل لِلنَّارِ بِالْمَعْصِيَةِ