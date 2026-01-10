ونفس وما سواها ٧
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
﴿وَنَفۡسࣲ﴾ بِمَعْنَى نُفُوس ﴿وَمَا سَوَّىٰهَا ٧﴾ فِي الْخِلْقَة وَمَا فِي الثَّلَاثَة مَصْدَرِيَّة أَوْ بِمَعْنَى مَنْ