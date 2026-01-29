Đăng nhập
Ash-Shams
6
91:6
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
Thề bởi trái đất và Đấng đã trải rộng nó.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦﴾ بَسَطَهَا
