Ash-Shams
4
91:4
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰهَا
٤
Thề bởi ban đêm khi nó che phủ (mặt trời).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
العربية
Al-Sa'di
В этой суре Всевышний Аллах поклялся великими знамениями, а также счастливыми и грешными человеческими душами. Он поклялся солнцем, его светом и той пользой, которую оно приносит. Он также поклялся луной, которая замещает солнце и тоже приносит на землю свет. Он также поклялся днем, свет которого освещает поверхность земли и делает ясно видимым все, что на ней, и ночью, которая покрывает землю и приносит на нее мрак. Тьма и свет, солнце и луна сменяют друг друга во Вселенной самым совершенным и упорядоченным образом. Они служат во благо рабов, и это является величайшим свидетельством всеобъемлющего знания и безграничного могущества Аллаха. Он один достоин поклонения, ибо наряду с Ним нет иного истинного божества.
