Đăng nhập
🚀 Tham gia thử thách Ramadan của chúng tôi!
Tìm hiểu thêm
🚀 Tham gia thử thách Ramadan của chúng tôi!
Tìm hiểu thêm
Đăng nhập
Đăng nhập
Ash-Shams
4
91:4
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰهَا
٤
Thề bởi ban đêm khi nó che phủ (mặt trời).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤)
] وه سوێند بێت به شهو كاتێك كه ڕووناكی ڕۆژ دائهپۆشێت و تاریك ئهبێت.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close