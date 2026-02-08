Đăng nhập
Ash-Shams
4
91:4
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰهَا
٤
Thề bởi ban đêm khi nó che phủ (mặt trời).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا }
أي: يغشى وجه الأرض، فيكون ما عليها مظلمًا.فتعاقب الظلمة والضياء، والشمس والقمر، على هذا العالم، بانتظام وإتقان، وقيام لمصالح العباد، أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده، الذي كل معبود سواه فباطل.
