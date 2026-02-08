Đăng nhập
Ash-Shams
3
91:3
والنهار اذا جلاها ٣
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣
وَٱلنَّهَارِ
إِذَا
جَلَّىٰهَا
٣
Thề bởi ban ngày khi nó hiển thị ánh sáng (của mặt trời).
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٣)
] وه سوێند بێت به ڕۆژ كاتێك كه ڕووناكییهكهی دهرئهكهوێت و ڕۆژ ڕووناك ئهبێتهوه.
