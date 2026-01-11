ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
যে, নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর ?