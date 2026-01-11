Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 68:37 đến 68:38
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧ ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك.