Al-Qalam
27
68:27
بل نحن محرومون ٢٧
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧
بَلۡ
نَحۡنُ
مَحۡرُومُونَ
٢٧
“Không, đúng hơn là chúng ta đã bị tước mất (mùa màng).”
العربية
Al-Sa'di
