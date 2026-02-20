Đăng nhập
Al-Qalam
25
68:25
وغدوا على حرد قادرين ٢٥
وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَـٰدِرِينَ ٢٥
وَغَدَوۡاْ
عَلَىٰ
حَرۡدٖ
قَٰدِرِينَ
٢٥
Và họ đã đi thật sớm, nhất quyết trong ý đồ đó.
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
القرآن تدبر وعمل
16 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 68:25
عزموا على منع المساكين، وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم؛ فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. الألوسي: 15/36.
السؤال: ما الذي عجل بحرمان أهل الجنة المذكورة في الآية من جنتهم؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=68_25
#وقفة_تدبرية
0
0
