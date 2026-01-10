افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Неужели они не обратятся к тому, что угодно Аллаху и чем Он доволен? Неужели они не признают Его своим Единственным Богом, а Ису - Его рабом и посланником? Неужели они не раскаются в том, что говорили, и не попросят Аллаха о прощении? Он прощает кающимся грехи, даже если они достигают облаков на небесах, и проявляет к Своим рабам милосердие, принимая их покаяния и заменяя их прегрешения праведными поступками. Следует отметить, что этот призыв к покаянию звучит как доброе и учтивое предложение. После него Аллах разъяснил, какое место Мессия и его мать занимали в действительности: