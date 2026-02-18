Đăng nhập
Al-Ma'idah
65
5:65
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيياتهم ولادخلناهم جنات النعيم ٦٥
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٦٥
وَلَوۡ
أَنَّ
أَهۡلَ
ٱلۡكِتَٰبِ
ءَامَنُواْ
وَٱتَّقَوۡاْ
لَكَفَّرۡنَا
عَنۡهُمۡ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
وَلَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ
جَنَّٰتِ
ٱلنَّعِيمِ
٦٥
Giá như người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa) có đức tin (nơi những điều mà Muhammad mang đến) và kính sợ (Allah) thì chắc chắn TA đã xóa tội cho họ và (vào Ngày Sau) TA sẽ thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng vĩnh cữu.
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
] وه ئهگهر ئههلی كتاب گاورو جوولهكه ئیمانیان بهێنایه به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه تهقوای خوای گهورهیان بكردایهو خۆیان بپاراستایه له تاوان له ههمووشی گهورهتر له شهریك دانان بۆ خوای گهوره [
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
] ئهوا ئهو تاوانانهی كه پێشتر كردبوویان ههموویانمان بۆ ئهسڕینهوه [
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٦٥)
] وه ئهیانمانخسته ناو بهههشتهوه بهههشتێك كه پڕه له نازو نیعمهت.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
