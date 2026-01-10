افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤
أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤
﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ حُجَّة وَبُرْهَان ﴿مِّن رَّبِّهِۦ﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿كَمَن زُیِّنَ لَهُۥ سُوۤءُ عَمَلِهِۦ﴾ فَرَآهُ حَسَنًا وَهُمْ كُفَّار مَكَّة ﴿وَٱتَّبَعُوۤا۟ أَهۡوَاۤءَهُم ١٤﴾ فِي عِبَادَة الْأَوْثَان أَيْ لَا مُمَاثَلَة بينهما