والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
undefined
undefined
undefined
3
﴿وَٱلصَّـٰۤفَّـٰتِ صَفࣰّا ١﴾ الْمَلَائِكَة تَصُفّ نُفُوسهَا فِي الْعِبَادَة أَوْ أَجْنِحَتهَا فِي الْهَوَاء تَنْتَظِر مَا تُؤْمَر به