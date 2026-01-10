Идолы и истуканы будут гореть в Адском Огне вместе с людьми и бесами, из которых состояли полчища Иблиса. Сатана призывал их совершать грехи самыми изощренными способами, сломил их сопротивление, увлек их в пучину многобожия и лишил последних крупиц веры. В результате они превратились в поборников сатаны, стремящихся всеми силами обрести его благосклонность. Одни из них проповедовали многобожие, а другие слепо следовали по стопам этих проповедников. Оказавшись в Аду, они будут препираться с идолами, к которым они обращали свои молитвы, и поэтому далее Всевышний сказал: