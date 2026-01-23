Đăng nhập
Đăng nhập
وما انا بطارد المومنين ١١٤
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3

"وما أنا بطارد المؤمنين".