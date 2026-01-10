كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
يقول تعالى ذكره: ( كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ) رسل الله الذين أرسلهم إليهم