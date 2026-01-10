يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨ يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Когда послеродовые кровотечения у Марьям закончились, она пришла к своим родным, неся на руках младенца. Она была уверена в своей невинности и чистоте, и поэтому она не придавала этому особого значения. Они сказали, что она совершила великий и ужасный грех, имея в виду прелюбодеяние, к которому Марьям не имела никакого отношения. Они назвали ее сестрой Харуна, и очевидный смысл этого откровения состоит в том, что так звали ее родного брата. Они также напомнили ей о том, что ее родители были праведными людьми, за которыми не водилось скверных грехов. И, конечно же, они были далеки от прелюбодеяния, в котором люди стали обвинять Марьям. Они удивлялись тому, как она могла так сильно не походить на своих родителей и совершить то, что они никогда не совершали. А причина их удивления была в том, что дети чаще всего походят на своих родителей, будь они праведными людьми или грешниками. Из их слов становится ясно, что они были сильно удивлены тому, что увидели. И тогда Марьям указала им на своего младенца и предложила им поговорить с ним.