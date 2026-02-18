Đăng nhập
Maryam
11
19:11
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١
فَخَرَجَ
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦ
مِنَ
ٱلۡمِحۡرَابِ
فَأَوۡحَىٰٓ
إِلَيۡهِمۡ
أَن
سَبِّحُواْ
بُكۡرَةٗ
وَعَشِيّٗا
١١
Rồi (Zakariya) bước ra khỏi phòng cầu nguyện đến gặp người dân của Y và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) sáng chiều.
Закария попросил у Аллаха знамение для того, чтобы его сердце обрело покой и уверенность. Это совершенно не означает того, что он усомнился в обещании Аллаха. Слова Закарии были похожи на слова пророка Ибрахима, о которых Всевышний Аллах сказал: «Вот сказал Ибрахим (Авраам): “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось”» (2:260). Он попросил об этом для того, чтобы приумножить свои знания. Он был твердо убежден в этом, но хотел приумножить свою убежденность, увидев воскрешение воочию. Поэтому Аллах смилостивился над ним и удовлетворил его просьбу. Что же касается пророка Закарии, то Всевышний Аллах сказал ему: «Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром» (3:41). Смысл этого откровения не отличается от смысла обсуждаемого нами аята, потому что под тремя днями и тремя ночами подразумевается один и тот же промежуток времени. Аллах указал своему пророку на удивительное знамение. Он удержал его от разговоров с людьми в течение трех суток, хотя святой пророк не страдал немотой или другими недостатками речи и находился в полном благополучии. И это было свидетельством того, что Аллах властен творить необычные и удивительные вещи. Примечательно, что Аллах запретил своему пророку разговаривать с людьми, однако разрешил ему возвеличивать и поминать своего Господа. Получив это знамение, святой пророк обрел совершенную уверенность. Он возрадовался благой вести, покорился воле Аллаха и начал благодарить Его, поклоняться Ему и усердно поминать Его. Он решил уединиться в месте для моления, а затем вышел к людям и знаками велел им славословить Аллаху утром и вечером. А поступил он так, потому что благая весть о рождении Йахьи была радостью для всего народа и благом для религии.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
