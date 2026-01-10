ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ٤٥ وَنَادَىٰ نُوحٌۭ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٤٥ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Господи! Ты приказал мне посадить на корабль по одному самцу и одной самке от каждого вида животных и мою семью, и мой сын также является частью моей семьи. Воистину, Ты никогда не нарушаешь своего обещания. Ты - Самый справедливый и мудрый из судей. Очевидно, Нух испытывал сострадание к своей семье, и когда Аллах обещал ему спасти его семью, он решил, что это обещание распространится на всех ее членов, - как на верующих, так и на неверующих. Поэтому он обратился к Аллаху с такой молитвой. Тем не менее, он связал окончательное решение с Его совершенной мудростью.