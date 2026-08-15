طه 20:125 قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
صفحہ 320 · پارہ 16
قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرْتَنِیْۤ
اَعْمٰی
وَقَدْ
كُنْتُ
بَصِیْرًا
۟
وہ کہے گا : اے میرے پروردگار ! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں (دنیا میں) تو بینائی والا تھا
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تفسیر ابنِ کثیر
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ایک دوسرے کے دشمن ٭٭
…
آدم علیہ السلام و حواء علیہا السلام اور ابلیس لعین سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔ سورۃ البقرہ میں اس کی پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس۔ تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی۔ میری بتائی ہوئی راہ کی پی
ایک دوسرے کے دشمن ٭٭
…
آدم علیہ السلام و حواء علیہا السلام اور ابلیس لعین سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔ سورۃ البقرہ میں اس کی پوری تفس