آیات:
8
نزول وحی کی جگہ:
مکہ
تفسیر ابن عاشور سے ماخوذ
یہ مکی سورت دنیاوی مال و متاع اور باہمی برتری کی دوڑ (التکاثر) اور نسب و خاندان پر فخر کرنے کی شدید مذمت کرتی ہے، جو انسان کو حق سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد قیامت اور جہنم کی یقینی حقیقت کو واضح کرنا اور انسان کو خبردار کرنا ہے کہ اس دن اسے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔
دور: اکثریت کے مطابق مکی ہے، اور یہ مشرکوں کو دی گئی اس کی سخت تنبیہ سے واضح ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ مدنی ہے۔
سیاق و سباق: یہ سورت قریش میں پائی جانے والی اس عام برائی کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی کہ قبائل ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے مال و دولت اور اپنے افرادِ خاندان کی تعداد پر فخر کرتے اور باہمی برتری کی دوڑ میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنے فوت شدہ آباؤ اجداد کو بھی شمار کرنے کے لیے قبروں تک جا پہنچتے تھے۔ بعض روایات میں مدینہ کے انصار کا بھی ذکر ملتا ہے۔
ترتیبِ نزول: نزول کی ترتیب میں اسے 16 ویں سورہ شمار کیا گیا ہے، جو سورۃ الکوثر کے بعد اور الماعون سے پہلے نازل ہوئی۔
نام: اس سورت کو سورۃ التکاثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے اس کی ابتدائی آیت کی مناسبت سے سورۃ أَلْهَاكُم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت "حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ" کی مناسبت سے اسے سورۃ المقابر بھی کہا گیا ہے۔
آیات کی تعداد: 8 آیات۔