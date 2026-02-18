سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
93:26
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣

۟ؕ

اللہ کے سوا۔ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کرسکتے ہیں یا (تمہاری طرف سے) کوئی بدلہ لے سکتے ہیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
Notes placeholders