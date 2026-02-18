سائن ان کریں۔
ترجمہ
93:26
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ ؕ
هَلْ
یَنْصُرُوْنَكُمْ
اَوْ
یَنْتَصِرُوْنَ
۟ؕ
اللہ کے سوا۔ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کرسکتے ہیں یا (تمہاری طرف سے) کوئی بدلہ لے سکتے ہیں
