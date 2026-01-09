🎯 ٹریک پر رہیں!
14:91
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ١٤
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ١٤
فَكَذَّبُوْهُ
فَعَقَرُوْهَا
فَدَمْدَمَ
عَلَیْهِمْ
رَبُّهُمْ
بِذَنْۢبِهِمْ
فَسَوّٰىهَا
۟
تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ تو الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں اور سب کو برابر کردیا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
