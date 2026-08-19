اِنَّ
رَبَّكَ
یَقْضِیْ
بَیْنَهُمْ
بِحُكْمِهٖ ۚ
وَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الْعَلِیْمُ
۟ۙۚ
یقیناً آپ ﷺ کا رب فیصلہ کردے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے۔ اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا
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تفسیر ابنِ کثیر
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حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ٭٭
…
قرآن پاک کی ہدایت بیان ہو رہی ہے۔ کہ اس میں جہاں رحمت ہے وہاں فرقان بھی ہے اور بنی اسرائیل یعنی حاملان تورات وانجیل کے اختلافات کا فیصلہ بھی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے منہ پھٹ بات اور نری تہمت رکھ دی تھی اور عیسائیوں نے انہیں ان کی حد سے آگے بڑھ
حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ٭٭
…
قرآن پاک کی ہدایت بیان ہو رہی ہے۔ کہ اس میں جہاں رحمت ہے وہاں فرقان بھی ہے اور بنی اسرائیل یعنی حاملان تورات وانجیل کے