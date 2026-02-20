سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
28:68
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨

۟

ان کے درمیان والے نے کہا : میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم (اپنے رب کی) تسبیح کیوں نہیں کرتے ؟
تفاسیر
اسباق
تدبرات
Notes placeholders