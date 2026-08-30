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المرسلات 77:25 الم نجعل الارض كفاتا ٢٥

صفحہ 584 · پارہ 29

اَلَمْ
نَجْعَلِ
الْاَرْضَ
كِفَاتًا
۟ۙ
کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی ؟
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تفسیر ابنِ کثیر

حسرت و افسوس کا وقت آنے سے پہلے ٭٭

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ” تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے میرے رسولوں کی رسالت کو جھٹلایا میں نے انہیں نیست و نابود کر دیا پھر ان کے بعد اور لوگ آئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ہم نے بھی انہیں اسی طرح غارت کر دیا ہم مجرموں کی غفلت کا یہی بدلہ دیتے چلے آئے ہیں، اس دن ان

حسرت و افسوس کا وقت آنے سے پہلے ٭٭

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ” تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے میرے رسولوں کی رسالت کو جھٹلایا میں نے انہیں نیست و نابود کر د

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