آیات:
3
نزول وحی کی جگہ:
مکہ
تفسیر ابن عاشور سے ماخوذ
یہ مکی سورہ زمانے (وقت) کی ایک سنجیدہ قسم سے شروع ہوتی ہے تاکہ اس کائناتی سچائی کی توثیق کی جا سکے کہ تمام انسانیت نقصان کی حالت میں ہے۔ اس کا واحد مقصد ابدی کامیابی اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری شرائط کی تعریف کرنا ہے: ایمان، نیک اعمال، اور حق اور صبر کی آپسی تلقین (حوصلہ افزائی)۔
دور: مفسرین کی اکثریت کے مطابق مکی ہے۔
سیاق و سباق: یہ سورت نبی کریم (ﷺ) کی دعوت کے ابتدائی دور میں اس لیے نازل ہوئی کہ پورے پیغامِ اسلام کو ایک مختصر اور جامع عالمگیر اصول کی صورت میں بیان کیا جائے۔
ترتیبِ نزول: نزول کی ترتیب میں اسے 13 ویں سورہ شمار کیا گیا ہے، جو سورۃ الشرح کے بعد اور العادیات سے پہلے نازل ہوئی۔
نام: یہ سورہ اپنے ابتدائی قسم کے جملے کی بنیاد پر "سورۃ العصر" اور "سورۃ والعصر" دونوں ناموں سے جانی جاتی ہے۔
فضیلت: صحابہ کرام جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورہ سناتے تھے، کیونکہ وہ پورے ایمان کے اس جامع خلاصے کو پہچانتے تھے۔
آیات کی تعداد: 3 آیات (سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک)۔