وكذب بالحسنى ٩ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۟ۙ

3

وأما مَن بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه، وكذَّب بـ "لا إله إلا الله" وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنُيَسِّر له أسباب الشقاء، ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار.