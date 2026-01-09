واما من بخل واستغنى ٨ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۟ۙ

ئاسانكردنى رێگاى دۆزەخ [ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) ] بەڵام كەسێك كە ڕەزیل و چرووك بێ وە خۆی بە بێ پێویست بزانێ لە خوای گەورەو ئەجرو پاداشتەكەى .