واما من بخل واستغنى ٨ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۟ۙ

3

﴿وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ﴾ بِحَقِّ اللَّه ﴿وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨﴾ عَنْ ثوابه