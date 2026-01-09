فسنيسره لليسرى ٧ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧ فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْیُسْرٰی ۟ؕ

3

( فَسَنُيَسِّرُهُ لليسرى ) أى : فسنهيئه للخصلة التى توصله إلى اليسر والراحة وصلاح البال ، بأن نوفقه لأداء الأعمال الصالحة التى تؤدى إلى السعادة .وحذف مفعول " أعطى واتقى " للعلم بهما ، أى : أعطى ما كلفه الله - تعالى - به ، واتقى محارمه .