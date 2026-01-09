وصدق بالحسنى ٦ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۟ۙ

3

﴿وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦﴾ أَيْ بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه في الموضعين