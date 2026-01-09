فاما من اعطى واتقى ٥ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۟ۙ

فأمَّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك، وصدَّق بـ «لا إله إلا الله» وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسِّر له أموره.