ان سعيكم لشتى ٤ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤ اِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتّٰی ۟ؕ

﴿إِنَّ سَعۡیَكُمۡ﴾ عَمَلكُمْ ﴿لَشَتَّىٰ ٤﴾ مُخْتَلِف فَعَامِل لِلْجَنَّةِ بِالطَّاعَةِ وَعَامِل لِلنَّارِ بِالْمَعْصِيَةِ