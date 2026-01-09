وما خلق الذكر والانثى ٣
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣
শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন-