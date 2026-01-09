والنهار اذا تجلى ٢
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢
وَالنَّهَارِ
اِذَا
تَجَلّٰی
۟ۙ
3
[ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) ] وە سوێند ئەخوات بە ڕۆژ كاتێك كە دەرئەكەوێ و ئاشكرا ئەبێ و ڕووناكییەكەی تاریكی شەو ناهێڵێت و ئەیبات .